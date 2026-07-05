Roma, sfuma la pista Mijnans: il centrocampista giocherà nel PSV Eindhoven

Accordo raggiunto con l’AZ Alkmaar: l’olandese era stato seguito anche dal club giallorosso

Sven Mijnans non vestirà la maglia della Roma. Il centrocampista olandese, il cui nome era stato accostato ai giallorossi nelle ultime settimane, è ormai destinato a proseguire la propria carriera al PSV Eindhoven.

A rivelare la chiusura dell’operazione è stato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo X. Il noto esperto di mercato ha riferito che il PSV ha raggiunto un’intesa definitiva con l’AZ Alkmaar sulla base di un trasferimento da 14 milioni di euro. Il calciatore, nato nel 2000, è atteso lunedì per sostenere le visite mediche di rito, passaggio che precederà la firma su un contratto quinquennale con il club di Eindhoven.