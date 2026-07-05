ULTIM'ORA
Amichevoli Roma, ufficiale la data del match contro il Newport County Richard, presidente del Marsiglia: “Mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo” Rinnovo Roma, Celik ancora giallorosso: accordo raggiunto tra club e giocatore Roma, spoiler maglia home 2026/27 – FOTO Campagna abbonamenti, la Roma lancia un indizio social sull’apertura Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood Paredes: “Dybala? Per me sarebbe un piacere averlo al Boca, ma gli auguro il meglio” Dybala ha rifiutato una squadra italiana: il retroscena Calciomercato Roma, si seguono Tresoldi e Pinamonti Dybala-Roma, avanti insieme: rinnovo a un passo
BIGLIETTI

Campagna abbonamenti, la Roma lancia un indizio social sull’apertura

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Campagna abbonamenti, la Roma lancia un indizio social sull’apertura

L’attesa per l’inizio della nuova campagna abbonamenti 26/27 sta per terminare e la Roma si prepara al boom di iscrizioni nella stagione del centenario.

Dopo settimane di attesa, domani la Roma comunicherà tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti. A scaldare la tifoseria giallorossa è stato proprio il club, con un indizio social tramite un post Instagram, con le immagini delle coreografie e non solo dell’anno scorso aggiungendo l’emoticon della clessidra.

Le fasi di vendita

La prima fase della campagna, sarà dedicata ai rinnovi del proprio posto, la seconda a chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e ai 25.000 tifosi iscritti alla lista d’attesa, la terza (eventuale) sarà quella libera. L’obiettivo è quello di raggiungere come lo scorso anno quota 40.000 abbonati, un muro che però non potrà essere superato poiché rimarrà questo il tetto massimo da poter raggiungere.

Non sono ancora state rivelate invece le date precise dell’apertura della campagna abbonamenti per la Champions League, ma indicativamente dovrebbe essere tra fine luglio e inizio agosto. Le tessere comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato e l’ottavo di Coppa Italia che i giallorossi giocheranno contro una tra Cagliari, Arezzo, Verona e Virtus Entella.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

29 articoli

ARTICOLI CORRELATI