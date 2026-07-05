L’attesa per l’inizio della nuova campagna abbonamenti 26/27 sta per terminare e la Roma si prepara al boom di iscrizioni nella stagione del centenario.

Dopo settimane di attesa, domani la Roma comunicherà tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti. A scaldare la tifoseria giallorossa è stato proprio il club, con un indizio social tramite un post Instagram, con le immagini delle coreografie e non solo dell’anno scorso aggiungendo l’emoticon della clessidra.

Le fasi di vendita

, laa chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e aialla lista d’attesa, la(eventuale) sarà quella libera. L’obiettivo è quello di raggiungere come lo scorso anno quota, un muro che però non potrà essere superato poiché rimarrà questo il tetto massimo da poter raggiungere.

Non sono ancora state rivelate invece le date precise dell’apertura della campagna abbonamenti per la Champions League, ma indicativamente dovrebbe essere tra fine luglio e inizio agosto. Le tessere comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato e l’ottavo di Coppa Italia che i giallorossi giocheranno contro una tra Cagliari, Arezzo, Verona e Virtus Entella.