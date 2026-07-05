Il futuro di Zeki Celik è sempre più vicino alla Roma.
La Roma in questi giorni sta lavorando sulla questione dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Dopo l’accordo che sembra raggiunto tra il club e Paulo Dybala, un altro calciatore sembra prossimo al rinnovo.
Roma-Celik ancora insieme: accordo raggiunto
Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano
, Zeki Celik
e la Roma
, dopo giorni di trattative sembrerebbero aver trovato un accordo totale sul rinnovo
, con il terzino pronto alle firme. Il turco quindi, vestirà ancora la maglia giallorossa, resta solo da capire per quanto e le cifre che spetteranno al giocatore, che dovrebbero aggirarsi sui 2,5/ 3 milioni di euro.