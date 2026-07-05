ULTIM'ORA
Amichevoli Roma, ufficiale la data del match contro il Newport County Richard, presidente del Marsiglia: “Mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo” Rinnovo Roma, Celik ancora giallorosso: accordo raggiunto tra club e giocatore Roma, spoiler maglia home 2026/27 – FOTO Campagna abbonamenti, la Roma lancia un indizio social sull’apertura Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood Paredes: “Dybala? Per me sarebbe un piacere averlo al Boca, ma gli auguro il meglio” Dybala ha rifiutato una squadra italiana: il retroscena Calciomercato Roma, si seguono Tresoldi e Pinamonti Dybala-Roma, avanti insieme: rinnovo a un passo
NEWS
BREAKING

Rinnovo Roma, Celik ancora giallorosso: accordo raggiunto tra club e giocatore

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rinnovo Roma, Celik ancora giallorosso: accordo raggiunto tra club e giocatore

Il futuro di Zeki Celik è sempre più vicino alla Roma.

La Roma in questi giorni sta lavorando sulla questione dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Dopo l’accordo che sembra raggiunto tra il club e Paulo Dybala, un altro calciatore sembra prossimo al rinnovo.

Roma-Celik ancora insieme: accordo raggiunto

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Zeki Celik e la Roma, dopo giorni di trattative sembrerebbero aver trovato un accordo totale sul rinnovo, con il terzino pronto alle firme. Il turco quindi, vestirà ancora la maglia giallorossa, resta solo da capire per quanto e le cifre che spetteranno al giocatore, che dovrebbero aggirarsi sui 2,5/ 3 milioni di euro.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

29 articoli

ARTICOLI CORRELATI