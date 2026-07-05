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Roma, El Aynaoui conquista l’Europa: per cederlo servirà un’offerta fuori mercato

Edoardo Mattei
Pubblicato 37 minuti fa il 05/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, El Aynaoui conquista l’Europa: per cederlo servirà un’offerta fuori mercato

Il centrocampista marocchino convince al Mondiale, mentre il club giallorosso alza la valutazione

Le ottime prove offerte da Neil El Aynaoui con la maglia del Marocco al Mondiale stanno attirando l’interesse di numerose società di primo piano del calcio europeo. Il centrocampista della Roma si sta mettendo in evidenza con continuità, aumentando il proprio prestigio internazionale e diventando un profilo seguito con grande attenzione. Acquistato dal Lens nell’estate scorsa per un investimento di circa 25 milioni di euro, il classe 2001 ha visto crescere sensibilmente la propria quotazione grazie alle prestazioni offerte nella competizione iridata. Un percorso che potrebbe trasformarlo in uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, sulle tracce di El Aynaoui ci sarebbero Barcellona, Everton, Liverpool e Manchester United. In particolare, dalla Premier League sarebbe arrivato un interesse sempre più concreto, con diversi club inglesi pronti a seguire da vicino il centrocampista marocchino. Dal canto suo, la Roma non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Una proposta da 30 milioni di euro, infatti, non sarebbe ritenuta sufficiente dalla società capitolina, che considera il valore del cartellino ormai superiore rispetto a pochi mesi fa. L’obiettivo è evitare una cessione al ribasso di un calciatore sul quale il club punta ancora molto.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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