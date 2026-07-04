Roma a rilento su rinnovi e acquisti ma Dybala firma

La Roma procede lentamente, ma intanto c’è l’accordo per il rinnovo di Dybala. Pronto anche Celik, per Pellegrini invece si tratta.

La Repubblica (N.Maurelli) – C’è l’accordo per Dybala. Il rinnovo dell’argentino è cosa fatta. Manca solo l’ufficialità, che arriverà nel corso della prossima settimana. I dettagli? Contratto fino al 2027, tre milioni d’ingaggio più bonus, oltre alla garanzia di un ruolo chiave per le celebrazioni del centenario della Roma. Lo sprint per l’ex Juve si è concretizzato nelle ultime ore, complice l’intervento del vicepresidente Ryan Friedkin.

I rinnovi dopo Dybala

Subito dopo, sarà la volta di, l’altro giocatore in sospeso. Per il turco pronto un triennale da tre milioni a stagione. Manca invece l’accordo per. Al momento, c’è stato un solo, vero incontro tra le parti. A Trigoria resta la fiducia di poter chiudere l’affare nei prossimi giorni. Ma resta lo spettro dell’attesa. Proprio quello cheaveva chiesto di evitare. Perché il tecnico – e l’entourage del giocatore con lui – speravano in una trattativa più rapida.

Serve pazienza: la Roma si è presa il suo tempo. La società, dal canto suo, è felice di avere rispettato la tabella di marcia che si era prefissata. Ma ora serve uno sprint, anche per gli acquisti. L’elenco delle priorità, nella testa di Gasperini, va rispettato. La parola che tanto lo aveva spaventato lo scorso anno («ritardo») gli martella la mente. Il tecnico vuole iniziare la stagione con la squadra già completa, senza dover aspettare la fine del mercato.