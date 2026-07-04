ULTIM'ORA
Sprint per i rinforzi, Gasperini ha fretta Greenwood, arriva l’offerta Roma a rilento su rinnovi e acquisti ma Dybala firma Pellegrini, il Besiktas ci prova: maxi offerta, ma la Roma resta la priorità Summerville si allontana dalla Roma: il Manchester United prepara l’affondo Greenwood, l’Atletico fa sul serio: Sorloth può sbloccare l’assalto e preoccupare la Roma Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg Roma, test da Champions: il 15 agosto sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park Garnacho infiamma il mercato: il Napoli sfida la Roma, spunta anche il River Plate Rinnovo Dybala, trovato l’accordo per il prolungamento di contratto
NEWS

Greenwood, arriva l’offerta

Lorenza Suriano
Pubblicato 14 minuti fa il 04/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Greenwood, arriva l’offerta

La Roma spera Greenwood non vada in ritiro con il Marsiglia e ha pronta l’offerta: 45 milioni e percentuale sulla rivendita, 4,5 più bonus al giocatore.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Adesso si entra nella fase decisiva. Quella delle telefonate, delle offerte ufficiali e delle ultime distanze da colmare. La Roma è pronta ad accelerare per Mason Greenwood e vuole farlo subito, senza perdere altro tempo. L’obiettivo è chiaro: presentare tra oggi e domani la proposta ufficiale al Marsiglia, provando a cambiare il destino dei prossimi giorni dell’attaccante inglese. L’idea del club giallorosso è semplice: convincere il Marsiglia a non considerare Greenwood parte integrante del nuovo progetto tecnico di Bruno Genesio, che proprio dopodomani comincerà ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club francese.

Le cifre dell’operazione Greenwood

Le basi dell’operazione sono ormai definite. Dopo i summit degli ultimi giorni tra Tony D’Amico, Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin – ai quali in una circostanza ha preso parte anche il padre-agente del calciatore – la Roma è pronta a mettere sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, aggiungendo una percentuale contenuta sulla futura rivendita. È un’offerta importante, ma inferiore di circa dieci milioni rispetto alla richiesta del Marsiglia, chiamato a riconoscere quasi il 40% dell’incasso al Manchester United. Il Marsiglia potrebbe anche decidere di limare la distanza economica chiedendo qualche milione in più, ma il dialogo appare ben impostato.

A Trigoria, intanto, Gasperini continua a spingere, anche perché teme l’inserimento dell’Atletico Madrid che attualmente sta temporeggiando aspettando di capire la situazione legata ad Alvarez (che Simeone non vuole far partire). D’Amico si è già mosso da tempo trovando un’intesa di massima con Greenwood per un contratto fino al 2031 con uno stipendio netto da 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere negli anni attraverso bonus e aumenti progressivi.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

23 articoli

ARTICOLI CORRELATI