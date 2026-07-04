Greenwood, arriva l’offerta

La Roma spera Greenwood non vada in ritiro con il Marsiglia e ha pronta l’offerta: 45 milioni e percentuale sulla rivendita, 4,5 più bonus al giocatore.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Adesso si entra nella fase decisiva. Quella delle telefonate, delle offerte ufficiali e delle ultime distanze da colmare. La Roma è pronta ad accelerare per Mason Greenwood e vuole farlo subito, senza perdere altro tempo. L’obiettivo è chiaro: presentare tra oggi e domani la proposta ufficiale al Marsiglia, provando a cambiare il destino dei prossimi giorni dell’attaccante inglese. L’idea del club giallorosso è semplice: convincere il Marsiglia a non considerare Greenwood parte integrante del nuovo progetto tecnico di Bruno Genesio, che proprio dopodomani comincerà ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club francese.

Le cifre dell’operazione Greenwood