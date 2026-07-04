Greenwood, arriva l’offerta

La Roma spera Greenwood non vada in ritiro con il Marsiglia e ha pronta l’offerta: 45 milioni e percentuale sulla rivendita, 4,5 più bonus al giocatore.
Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Adesso si entra nella fase decisiva. Quella delle telefonate, delle offerte ufficiali e delle ultime distanze da colmare. La Roma è pronta ad accelerare per Mason Greenwood e vuole farlo subito, senza perdere altro tempo. L’obiettivo è chiaro: presentare tra oggi e domani la proposta ufficiale al Marsiglia, provando a cambiare il destino dei prossimi giorni dell’attaccante inglese. L’idea del club giallorosso è semplice: convincere il Marsiglia a non considerare Greenwood parte integrante del nuovo progetto tecnico di Bruno Genesio, che proprio dopodomani comincerà ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club francese.
Le cifre dell’operazione Greenwood
A Trigoria, intanto, Gasperini continua a spingere, anche perché teme l’inserimento dell’Atletico Madrid che attualmente sta temporeggiando aspettando di capire la situazione legata ad Alvarez (che Simeone non vuole far partire). D’Amico si è già mosso da tempo trovando un’intesa di massima con Greenwood per un contratto fino al 2031 con uno stipendio netto da 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere negli anni attraverso bonus e aumenti progressivi.