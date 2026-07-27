Il mercato della Roma entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo una stagione complicata, Artem Dovbyk è pronto a lasciare la Capitale per provare a ritrovare continuità.

Accordo raggiunto

Artem Dovbyk non sarà più un attaccante della Roma. Nonostante la presenza nell’amichevole pareggiata contro il Cannes, terminata 3-3, il centravanti ucraino è ormai destinato al trasferimento in rossoblù. Il Bologna, già interessato al giocatore nello scorso mercato invernale, è tornato con decisione alla carica nelle ultime ore riuscendo a chiudere l’intesa.

I dettagli dell’affare

Un nuovo inizio per Dovbyk

Secondo quanto riportato da, l’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio del classe 1997 interamente a carico del. La trattativa è nata anche nell’ambito dei dialoghi tra i due club per, attaccante argentino seguito dallae possibile obiettivo dei giallorossi. Decisivo anche il confronto trae l’allenatore del, che avrebbe convinto il giocatore della bontà del progetto tecnico.

L’avventura romana dell’attaccante ucraino si chiude dopo una stagione al di sotto delle aspettative, nella quale non è riuscito a confermare il rendimento che aveva portato la Roma a investire su di lui. Ora Dovbyk cerca il rilancio a Bologna, mentre la Roma libera spazio nel reparto offensivo e continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gasperini una rosa più adatta alle sue esigenze. Le visite mediche sono previste per domani.