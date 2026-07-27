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Dovbyk saluta Roma: accordo totale con il Bologna, stipendio a spese dei felsinei

Guido Rufino
Pubblicato 56 minuti fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dovbyk saluta Roma: accordo totale con il Bologna, stipendio a spese dei felsinei

Il mercato della Roma entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo una stagione complicata, Artem Dovbyk è pronto a lasciare la Capitale per provare a ritrovare continuità. 

Accordo raggiunto

Artem Dovbyk non sarà più un attaccante della Roma. Nonostante la presenza nell’amichevole pareggiata contro il Cannes, terminata 3-3, il centravanti ucraino è ormai destinato al trasferimento in rossoblù. Il Bologna, già interessato al giocatore nello scorso mercato invernale, è tornato con decisione alla carica nelle ultime ore riuscendo a chiudere l’intesa.

I dettagli dell’affare

Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio del classe 1997 interamente a carico del Bologna. La trattativa è nata anche nell’ambito dei dialoghi tra i due club per Santiago Castro, attaccante argentino seguito dalla Roma e possibile obiettivo dei giallorossi. Decisivo anche il confronto tra Dovbyk e l’allenatore del Bologna Domenico Tedesco, che avrebbe convinto il giocatore della bontà del progetto tecnico.

Un nuovo inizio per Dovbyk

L’avventura romana dell’attaccante ucraino si chiude dopo una stagione al di sotto delle aspettative, nella quale non è riuscito a confermare il rendimento che aveva portato la Roma a investire su di lui. Ora Dovbyk cerca il rilancio a Bologna, mentre la Roma libera spazio nel reparto offensivo e continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gasperini una rosa più adatta alle sue esigenze. Le visite mediche sono previste per domani.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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