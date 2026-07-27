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Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi

La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore è arrivata una precisazione importante su Luiz Henrique accostato al club.

Un nome da depennare

In questi giorni sono stati diversi i profili accostati alla Roma per rinforzare le corsie offensive. Tra questi era emerso anche quello di Luiz Henrique, esterno brasiliano di proprietà dello Zenit, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proposto alla dirigenza giallorossa.

La smentita

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, non esiste alcun riscontro in merito a una proposta arrivata a Trigoria per Luiz Henrique. L’esterno brasiliano, dunque, non rientra nei profili attualmente valutati dalla Roma e il suo nome può essere escluso dalla lista degli obiettivi di mercato del club capitolino.

La Roma guarda altrove

La dirigenza giallorossa prosegue la ricerca di un esterno offensivo in grado di completare il reparto, ma le attenzioni sono rivolte verso altri profili. La smentita sulla pista Luiz Henrique conferma come, in questa fase del mercato, siano numerose le indiscrezioni destinate a non trovare conferme, mentre la Roma continua a lavorare sotto traccia per individuare il rinforzo giusto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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