La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore è arrivata una precisazione importante su Luiz Henrique accostato al club.

Un nome da depennare

In questi giorni sono stati diversi i profili accostati alla Roma per rinforzare le corsie offensive. Tra questi era emerso anche quello di Luiz Henrique, esterno brasiliano di proprietà dello Zenit, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proposto alla dirigenza giallorossa.

La smentita

La Roma guarda altrove

Secondo quanto riportato dal giornalista, non esiste alcun riscontro in merito a una proposta arrivata a. L’esterno brasiliano, dunque, non rientra nei profili attualmente valutati dallae il suo nome può essere escluso dalla lista degli obiettivi di mercato del club capitolino.

La dirigenza giallorossa prosegue la ricerca di un esterno offensivo in grado di completare il reparto, ma le attenzioni sono rivolte verso altri profili. La smentita sulla pista Luiz Henrique conferma come, in questa fase del mercato, siano numerose le indiscrezioni destinate a non trovare conferme, mentre la Roma continua a lavorare sotto traccia per individuare il rinforzo giusto.