La riorganizzazione interna della Roma continua a far discutere. Dopo i cambiamenti effettuati all’interno della struttura societaria, arriva la presa di posizione di Stampa Romana.

La protesta del sindacato

La decisione della Roma di ricollocare quattro dipendenti nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale ha generato la reazione di Stampa Romana. Il sindacato dei giornalisti ha definito la scelta “incomprensibile e inaccettabile”, sostenendo che il trasferimento rappresenti una penalizzazione delle professionalità coinvolte e un danno per la stessa società.

Il comunicato ufficiale

La richiesta alla società

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale,ha criticato la decisione del club giallorosso: “Maglie e gadget venduti da giornalisti negli store dell’A.S. Roma: non è una nuova trovata comunicativa della società calcistica, ma la surreale realtà”. Secondo il sindacato, i colleghi coinvolti avrebbero dovuto essere destinati all’ufficio stampa, ruolo più coerente con la loro formazione professionale. La nota sottolinea inoltre il contrasto tra questa scelta e l’immagine di una società che punta a valorizzare le proprie risorse.

Stampa Romana ha infine chiesto all’AS Roma di rivedere le proprie decisioni, assicurando il proprio sostegno ai dipendenti coinvolti. La vicenda arriva in un momento particolarmente importante per il club, con la società impegnata anche sul fronte istituzionale legato al nuovo stadio, tema rilanciato proprio nelle ultime ore durante gli incontri a Palazzo Chigi con rappresentanti del Governo e delle istituzioni locali.