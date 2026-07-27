ULTIM'ORA
Florenzi promuove la Roma di Gasperini: “Da tifoso sono fortunato, l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro” Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi Stadio Roma, il Commissario Sessa: “Siamo confidenti e prettamente ottimisti. Troveremo il giusto equilibrio con tutti”. Calciomercato Roma, anche Manchester City e Liverpool in corsa per Mbaye Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo Calciomercato, Roma e Bologna al lavoro per chiudere l’affare Dovbyk
NEWS
BREAKING

Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store

Guido Rufino
Pubblicato 1 ora fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store

La riorganizzazione interna della Roma continua a far discutere. Dopo i cambiamenti effettuati all’interno della struttura societaria, arriva la presa di posizione di Stampa Romana. 

La protesta del sindacato

La decisione della Roma di ricollocare quattro dipendenti nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale ha generato la reazione di Stampa Romana. Il sindacato dei giornalisti ha definito la scelta “incomprensibile e inaccettabile”, sostenendo che il trasferimento rappresenti una penalizzazione delle professionalità coinvolte e un danno per la stessa società.

Il comunicato ufficiale

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Stampa Romana ha criticato la decisione del club giallorosso: “Maglie e gadget venduti da giornalisti negli store dell’A.S. Roma: non è una nuova trovata comunicativa della società calcistica, ma la surreale realtà”. Secondo il sindacato, i colleghi coinvolti avrebbero dovuto essere destinati all’ufficio stampa, ruolo più coerente con la loro formazione professionale. La nota sottolinea inoltre il contrasto tra questa scelta e l’immagine di una società che punta a valorizzare le proprie risorse.

La richiesta alla società

Stampa Romana ha infine chiesto all’AS Roma di rivedere le proprie decisioni, assicurando il proprio sostegno ai dipendenti coinvolti. La vicenda arriva in un momento particolarmente importante per il club, con la società impegnata anche sul fronte istituzionale legato al nuovo stadio, tema rilanciato proprio nelle ultime ore durante gli incontri a Palazzo Chigi con rappresentanti del Governo e delle istituzioni locali.

#asr #asroma #Roma #stampa romana #store

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

190 articoli

ARTICOLI CORRELATI