Alessandro Florenzi torna a parlare della sua Roma e del nuovo percorso intrapreso dal club giallorosso.

Il legame con la Roma

Florenzi, protagonista di oltre 200 presenze e 28 gol con la maglia della Roma, ha partecipato all’Europeo di calcio a sette organizzato a Parco Schuster, nella Capitale. A margine dell’evento l’ex esterno giallorosso ha parlato ai microfoni de Il Messaggero del momento vissuto dal club, mostrando grande entusiasmo per il nuovo corso tecnico avviato dalla società. Ecco le sue dichiarazioni:

“Viceversa sicuramente (ride, ndr). Mi sarebbe tanto piaciuto essere allenato da lui, per quello che fa esprimere ai suoi esterni, per come interpreta il calcio. Sono fortunato, da tifoso romanista, ad avere un allenatore come Gasperini”.

Dove pensa possa arrivare la Roma dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League?

“Non lo so, lo dirà il campo. L’obiettivo dell’anno scorso era molto chiaro e penso sarà lo stesso anche quest’anno: cercare di rientrare nelle prime quattro e fare un campionato dignitoso”.