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Ritiro Roma, Pellegrini lunedì non ci sarà: il motivo

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 giorno fa il 11/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ritiro Roma, Pellegrini lunedì non ci sarà: il motivo

La prossima settimana la Roma inizierà il ritiro estivo in vista della prossima stagione, ma non tutti i calciatori saranno presenti.

Lunedì 13, i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per iniziare la preparazione della prossima stagione. Tra i vari calciatori infortunati, come Wesley o quelli ancora impegnati al Mondiale come Koné, anche Lorenzo Pellegrini non sarà disponibile dai primi giorni.

Pellegrini assente, si attende il rinnovo

Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, il centrocampista giallorosso non prenderà subito parte al raduno. La mancata presenza del centrocampista è dovuta alla situazione legata al rinnovo contrattuale, non ancora formalmente concluso, e all’infortunio patito nel finale dello scorso campionato, non ancora smaltito del tutto.

Nonostante l’assenza programmata per il primo giorno di lavoro a disposizione di Gian Piero Gasperini, le trattative per il prolungamento non sembrano destare preoccupazioni e sia per il centrocampista italiano, che per Zeki Celik si va verso i dettagli finali.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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