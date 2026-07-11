Lasciato alle spalle Mason Greenwood, la Roma continua a guardarsi attorno con attenzione per regalare a Gasperini una nuova pedina per l’attacco.

Da giorni ormai Tony D’Amico, sta sondando diversi nomi in attacco, e uno di questi è Mika Godts dell’Ajax. Come riferito da La Repubblica, l’identikit del classe 2005 intriga particolarmente Gasperini e il club capitolino, che continuerà a monitorare con attenzione la situazione legata al giocatore.

Altri club di Serie A su Godts

è reduce da una stagione super con la maglia biancorossa: Numeri che hanno attirato l’attenzione non solo dei giallorossi , ma anche di altri due club italiani . Come riporta il portale belga VoetballNieuws , sul giocatore si sarebbero fatte avanti anche. Dal canto suo, il club olandese è deciso a non fare sconti a nessuno: lascerà partire il suo giovane talento soltanto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che si aggiri attorno ai

Ora resterà da capire quale strategia deciderà di adottare la Roma per non farsi soffiare Godts e regalarlo ad una delle sue dirette concorrenti.