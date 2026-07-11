Anche se sono durati solamente un anno, alcuni legami non si perdono, ed è quello che è successo tra Mats Hummels e Manu Koné.
Nonostante il centrale tedesco sia stato alla Roma solamente per un anno, nella stagione 24/25, alcuni legami non si dimenticano. Una di queste è l’amicizia con Koné, instauratasi in quell’anno in cui i due erano compagni di squadra nella Capitale.
Hummels e l’amicizia con KonéIl centrocampista francese al Mondiale continua a stupire tutti e sono tanti i complimenti ricevuti sui social, ma anche dalle personalità più spiccate del mondo del calcio. Ai quali si è aggiunto anche l’ex difensore giallorosso, che ha posato su Instagram con la maglia dei Bleus regalata proprio da Koné: “Un grande grazie al mio amico francese!”.