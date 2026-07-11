ULTIM'ORA
Roma, al via la nuova stagione: Gasperini ritrova la squadra a Trigoria tra assenze e dubbi di mercato Calciomercato Roma, non solo il Manchester United: anche il Liverpool su Manu Konè Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro” Ritiro Roma, Gasperini alla ricerca di nuovi talenti: la Primavera si aggregherà alla Prima Squadra Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi Trigoria, recupero lampo per Wesley: disponibile già da subito per il ritiro Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho Roma Primavera, si lavora alla risoluzione per Guidi Kumbulla è tornato dal prestito: “Roma, adesso sono cresciuto”
NEWS
BREAKING

Rinnovi Roma, si attende l’ok della società per Pellegrini e Celik

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 giorno fa il 11/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Rinnovi Roma, si attende l’ok della società per Pellegrini e Celik

In questi giorni i giallorossi monitorano diverse piste e tra le cessioni e gli acquisti, la cosa da risolvere prima di tutto è la questione che riguarda i rinnovi.

I rinnovi dei giocatori in scadenza sono tra le priorità per la Roma e se per alcuni di loro la trattativa è chiusa e si attende solo l’ufficialità, per altri mancano ancora dei passaggi per arrivare alla fumata bianca. Se per Paulo Dybala sembra ormai tutto fatto e si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club, per altri mancano ancora alcuni passaggi prima di chiudere.

Per Pellegrini e Celik manca solo l’ok definitivo della società

La priorità per i giallorossi è il rinnovo di coloro il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno: parliamo del capitano Lorenzo Pellegrini e del terzino turco Zeki Celik. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romanose per Dybala è fatta e mancano solamente le firme sul contratto, per Celik e Pellegrini si è raggiunta una base di accordo verbale con il club giallorosso per il rinnovo, ma mancano ancora gli ultimissimi passaggi burocratici legati anche ad un ok definitivo della proprietà. La volontà della Roma è comunque quella di proseguire con questi giocatori per le prossime stagioni.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

81 articoli

ARTICOLI CORRELATI