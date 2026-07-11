In questi giorni i giallorossi monitorano diverse piste e tra le cessioni e gli acquisti, la cosa da risolvere prima di tutto è la questione che riguarda i rinnovi.
I rinnovi dei giocatori in scadenza sono tra le priorità per la Roma e se per alcuni di loro la trattativa è chiusa e si attende solo l’ufficialità, per altri mancano ancora dei passaggi per arrivare alla fumata bianca. Se per Paulo Dybala sembra ormai tutto fatto e si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club, per altri mancano ancora alcuni passaggi prima di chiudere.
Per Pellegrini e Celik manca solo l’ok definitivo della società
La priorità per i giallorossi è il rinnovo di coloro il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno: parliamo del capitano Lorenzo Pellegrini
e del terzino turco Zeki Celik
. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano,
se per Dybala
è fatta e mancano solamente le firme sul contratto, per Celik
e Pellegrini si è raggiunta una base di accordo verbale
con il club giallorosso per il rinnovo, ma mancano ancora gli ultimissimi passaggi burocratici
legati anche ad un ok definitivo della proprietà. La volontà della Roma è comunque quella di proseguire con questi giocatori per le prossime stagioni.