In questi giorni i giallorossi monitorano diverse piste e tra le cessioni e gli acquisti, la cosa da risolvere prima di tutto è la questione che riguarda i rinnovi.

I rinnovi dei giocatori in scadenza sono tra le priorità per la Roma e se per alcuni di loro la trattativa è chiusa e si attende solo l’ufficialità, per altri mancano ancora dei passaggi per arrivare alla fumata bianca. Se per Paulo Dybala sembra ormai tutto fatto e si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club, per altri mancano ancora alcuni passaggi prima di chiudere.

Per Pellegrini e Celik manca solo l’ok definitivo della società