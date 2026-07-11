La prossima settimana sarà determinante in vista della prossima stagione dei giallorossi.
Oltre al raduno della squadra a Trigoria, fissato per lunedì 13 luglio e la tanto attesa firma sui nuovi contratti per i rinnovi dei giocatori in scadenza, è infatti prevista anche una conferenza stampa.La conferenza presenterà ufficialmente al pubblico il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, come riferito da Manà Manà Sport. Il DS sarà chiamato a fare il punto sulle principali questioni legate alla costruzione della rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.
D’Amico a chiarire la situazione della RomaUno dei temi centrali sarà inevitabilmente quello dei rinnovi contrattuali di Dybala, Celik e Pellegrini, dei quali si aspetta solamente l’ufficialità da parte del club. Grande attenzione, inoltre, sarà riservata al mercato in entrata e in uscita. Il nuovo direttore sportivo potrebbe chiarire quali saranno le priorità, il profilo dei giocatori ricercati e il peso che avranno le eventuali cessioni nella strategia del club.
Dopo settimane dedicate alle questioni burocratiche e alla programmazione, arriverà dunque il momento delle prime dichiarazioni ufficiali.