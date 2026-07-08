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Roma, Gasperini pronto ad accogliere Sbravati nel suo staff tecnico

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasperini pronto ad accogliere Sbravati nel suo staff tecnico

Nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti per quanto riguardo lo staff tecnico di Gian Piero Gasperini, che potrebbe subire dei cambiamenti.

Con il ritiro, ormai alle porte , il tecnico dei giallorossi ha deciso di attuare un piccolo cambiamento all’interno del suo staff. Secondo quanto riportato da Manà Manà Sport, Jacopo Sbravati è sempre più vicino a entrare a far parte del gruppo di lavoro del tecnico giallorosso con il ruolo di collaboratore tecnico.

Prima esperienza in A per Sbravati

La scelta è stata fortemente voluta da Gasperini, che ha individuato nell’ex allenatore della Primavera del Genoa il profilo ideale per completare il proprio staff. Per Sbravati si tratterebbe della prima esperienza in Serie A, dopo il percorso di crescita nel settore giovanile rossoblù, culminato nell’ultima stagione alla guida della Primavera.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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