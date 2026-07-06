Calciomercato Roma, offerto Leao

Rafael Leao è in uscita dal Milan e tra le squadre cui è stato offerto c’è anche la Roma. I costi dell’operazione sono però proibitivi.
Secondo quanto riporta Il Romanista, Rafael Leao sarebbe stato offerto a vari club tra cui la Roma, come noto alla ricerca di due esterni offensivi. Il portoghese è infatti in uscita dal Milan e alla ricerca di una nuova sfida. I rossoneri, però, sono disposti a farlo partire soltanto per una cifra attorno ai 60 milioni con la formula del trasferimento definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La società romanista apprezza il profilo del classe 99, ma i costi rendono l’operazione molto difficile.