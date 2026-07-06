Calciomercato Roma, offerto Leao

Rafael Leao è in uscita dal Milan e tra le squadre cui è stato offerto c’è anche la Roma. I costi dell’operazione sono però proibitivi.

Secondo quanto riporta Il Romanista, Rafael Leao sarebbe stato offerto a vari club tra cui la Roma, come noto alla ricerca di due esterni offensivi. Il portoghese è infatti in uscita dal Milan e alla ricerca di una nuova sfida. I rossoneri, però, sono disposti a farlo partire soltanto per una cifra attorno ai 60 milioni con la formula del trasferimento definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La società romanista apprezza il profilo del classe 99, ma i costi rendono l’operazione molto difficile.

La stagione di Leao

L’ex Lille è reduce da un’annata complicata. I problemi di pubalgia che gli hanno impedito spesso di essere al meglio, e questo si sono sommate alcune incomprensioni tattiche. Nello schieramento di, infatti,si è trovato spesso ad agire da punta in un attacco a due, un ruolo che lui stesso ha detto di non apprezzare. Il suo campionato si è chiuso con 9 gol e 3 assist in 29 partite e meno di 2000 minuti giocati. Il 27enne è attualmente impegnato al mondiale con il, dove ha già messo 1 gol e 1 assist nonostante una sola presenza dal primo minuto.