Lunedì inizierà il ritiro della Roma in vista della prossima stagione e il piano si sta definendo sempre di più.
La prossima settimana Gasperini e il suo staff si ritroveranno insieme ai giocatori a disposizione, visti gli impegni al Mondiale di diversi giallorossi, per iniziare la preparazione alla stagione 2026/27. Oltre agli allenamenti , sono state definite anche le varie amichevoli che affronteranno i giallorossi quest’estate.
Prima amichevole contro la Sorianese
Nelle prime due settimane la Roma affronterà tre test amichevoli
: il primo (inizialmente in programma col Roma City) sarà contro la Sorianese
(club laziale che milita in Eccellenza) il 16 luglio
. Poi tra il 19 e il 24
i giallorossi giocheranno contro la Primavera
e col Trastevere
, il 26 col Cannes
ma in Francia. Poi la Roma
volerà in Galles per la seconda parte del ritiro. Anche nel Regno saranno tre le amichevoli con Cardiff
, Newport County
e Brighton
. L’ultima, invece, contro il Borussia Dortmund il 15 agosto.