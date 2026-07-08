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Amichevoli Roma, primo test contro la Sorianese a Trigoria

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Amichevoli Roma, primo test contro la Sorianese a Trigoria

Lunedì inizierà il ritiro della Roma in vista della prossima stagione e il piano si sta definendo sempre di più.

La prossima settimana Gasperini e il suo staff si ritroveranno insieme ai giocatori a disposizione, visti gli impegni al Mondiale di diversi giallorossi, per iniziare la preparazione alla stagione 2026/27. Oltre agli allenamenti , sono state definite anche le varie amichevoli che affronteranno i giallorossi quest’estate.

Prima amichevole contro la Sorianese

Nelle prime due settimane la Roma affronterà tre test amichevoli: il primo (inizialmente in programma col Roma City) sarà contro la Sorianese (club laziale che milita in Eccellenza) il 16 luglio. Poi tra il 19 e il 24 i giallorossi giocheranno contro la Primavera e col Trastevere, il 26 col Cannes ma in Francia. Poi la Roma volerà in Galles per la seconda parte del ritiro. Anche nel Regno saranno tre le amichevoli con Cardiff, Newport County  e Brighton. L’ultima, invece, contro il Borussia Dortmund il 15 agosto.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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