Anthony Taylor continua a ricevere critiche da parte di diversi tifosi in tutto il mondo.

L’arbitro della finale di Europa League Siviglia-Roma del 2023, persa dai giallorossi, anche per via di diversi errori arbitrali da parte dell’inglese, è finito di nuovo nell’occhio del ciclone delle critiche.

Il fischietto inglese è stato infatti designato per arbitrare Portogallo-Spagna, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale, ma sui social la scelta non è stata accolta con entusiasmo da molti tifosi, che tramite alcuni post su X hanno espresso il loro disappunto.

Tifosi contro Taylor: “Un arbitro incompetente per Portogallo-Spagna”

“Questa partita sarà un vero caos”, ha scritto un utente su X sotto il post che annunciava la designazione arbitrale.

Numerosi anche gli altri commenti critici nei confronti della decisione della FIFA: “Come si fa ad affidare una partita del genere a Taylor? È uno scherzo”, ha scritto qualcuno.

E ancora: “Un arbitro incompetente per Portogallo-Spagna? Sarà una partita divertente e con tanti cartellini”, oppure semplicemente: “Il peggiore”.

Oltre a contestare il rendimento dell’arbitro inglese, diversi utenti hanno sottolineato anche quella che ritengono un’incongruenza nella designazione ovvero affidare una gara del Mondiale a un direttore di gara la cui nazionale è ancora in corsa: “A mio parere, non si dovrebbero nominare arbitri la cui nazionale è ancora in gara. Scegliere un arbitro inglese è stata una pessima decisione”.