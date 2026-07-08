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Instagram, Wesley non vede l’ora di tornare: allenamento in palestra tra le mura di Trigoria – FOTO

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Instagram, Wesley non vede l’ora di tornare: allenamento in palestra tra le mura di Trigoria – FOTO

La Roma, nonostante il colpo Greenwood sfumato in giornata, deve pensare già alla prossima stagione e tutto passa dal ritiro a Trigoria. 

Fra meno di una settimana i calciatori della Roma si ritroveranno al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare il ritiro estivo. Ovviamente i giocatori a disposizione per Gasperini non saranno tutti, visto l’impegno al Mondiale che ancora alcuni hanno.

Uno di quelli che molto probabilmente non sarà disponibile dal primo giorno è Wesley, costretto a saltare il Mondiale con il suo Brasile per un brutto infortunio rimediato dopo pochi minuti nell’ultima amichevole della Seleçao contro l’Egitto.

Wesley punta al recupero lampo dall’infortunio

Wesley

L’ex Flamengo però, non vede l’ora di tornare ad allenarsi con il gruppo e in questi giorni sta aumentando i giri del motore per tornare disponibile il prima possibile. L’esterno brasiliano, ha pubblicato sulle proprie stories Instagram una foto che lo vede allenarsi sulla cyclette all’interno della palestra di Trigoria. Il laterale destro sta recuperando la forma e Gasperini lo considera una delle pedine più importanti di questa squadra.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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