L’attacco resta uno dei principali reparti da rinforzare per la Roma e la società segue con attenzione diversi profili.
La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo e oltre all’esterno d’attacco dietro la punta, dove il nome più chiacchierato è quello di Garnacho del Chelsea, i giallorossi cercano anche il vice-Malen. Per questo ruolo il nome che negli ultimi giorni circola intorno al club è quello di Nicolò Tresoldi.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la pista che potrebbe portare Tresoldi nella Capitale si starebbe infiammando sempre di più, con il giocatore che sta spingendo per indossare la maglia giallorossa. In base a quanto riportato dal quotidiano, decisivo nella trattativa potrebbe essere direttamente un calciatore giallorosso. Infatti, l’attaccante italo-tedesco in questi giorni sembrerebbe aver parlato al telefono con il centrocampista giallorosso, forti di un’amicizia nata quando si sono affrontati con l’Under 19 nel 2022.
Il Club Brugge fissa il prezzo
Con i suoi 19 gol segnati e 5 assist serviti in 40 apparizioni in Pro-League lo scorso anno, Tresoldi ha attirato l’attenzione non solo della Roma ma anche dell’Atletico Madrid. Il Club Brugge, squadra proprietaria del cartellino, intanto fissa il prezzo: 30 milioni di euro, ma nei prossimi giorni D’Amico studierà la mossa giusta per convincere la società belga ad abbassare il prezzo, e portare a Gasperini il tanto ambito vice-Malen.