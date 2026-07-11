L’attacco resta uno dei principali reparti da rinforzare per la Roma e la società segue con attenzione diversi profili.

La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo e oltre all’esterno d’attacco dietro la punta, dove il nome più chiacchierato è quello di Garnacho del Chelsea, i giallorossi cercano anche il vice-Malen. Per questo ruolo il nome che negli ultimi giorni circola intorno al club è quello di Nicolò Tresoldi.

Il Club Brugge fissa il prezzo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport , la pista che potrebbe portarenella Capitale si starebbe infiammando sempre di più, con il giocatore che sta spingendo per indossare la maglia giallorossa. In base a quanto riportato dal quotidiano, decisivo nella trattativa potrebbe essere direttamente un calciatore giallorosso. Infatti, l’attaccante italo-tedesco in questi giorni sembrerebbe aver parlato al telefono con il centrocampista giallorosso, forti di un’amicizia nata quando si sono affrontati con

Con i suoi 19 gol segnati e 5 assist serviti in 40 apparizioni in Pro-League lo scorso anno, Tresoldi ha attirato l’attenzione non solo della Roma ma anche dell’Atletico Madrid. Il Club Brugge, squadra proprietaria del cartellino, intanto fissa il prezzo: 30 milioni di euro, ma nei prossimi giorni D’Amico studierà la mossa giusta per convincere la società belga ad abbassare il prezzo, e portare a Gasperini il tanto ambito vice-Malen.