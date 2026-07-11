La Roma si sta già dimenticando del colpo Greenwood sfumato negli ultimi giorni e ha già pronto il nuovo nome per l’attacco.

Negli ultimi giorni la Roma sembra aver virato su Alejandro Garnacho. Il profilo dell’argentino sembra apprezzato da Gasperini e il suo staff e inoltre l’esterno di proprietà del Chelsea sembra aperto al trasferimento in Italia, come racconta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Rottura totale tra Chelsea e Garnacho

L’operazione per portare il classe 2004 nella Capitale, però, non è semplice. Il club londinese infatti vorrebbe essere certo di monetizzare e per ora sembra aperto solamente allagarantito. Dal canto suo il club capitolino vorrebbe chiudere la trattativa sulla base di un, vista anche l’alta valutazione che ilfa del giocatore, circa

Il futuro di Alejandro Garnacho comunque sia è lontano da Londra, vista la rottura con il club e l’apertura totale da parte di quest’ultimo alla cessione.

A testimoniare la rottura totale tra calciatore e società, è l’assenza di Garnacho a Cobham in occasione del ritiro della squadra, che si è riunita per la prima volta sotto la nuova guida di Xabi Alonso per iniziare a preparare la prossima stagione. L’ala d’attacco, infatti, non figura inoltre in nessuna foto o gallery condivise dal club.