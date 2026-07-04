Il rinnovo di Dybala alla Roma è in dirittura d’arrivo e ciò dimostra la centralità che l’argentino, nonostante i vari stop di quest’anno, ha nel progetto di mister Gasperini.

è stato il, che ha operato l’argentino al ginocchio, per l’infortunio riportato quest’anno.

Professor Mariani: “Un fuoriclasse di questo livello gestito da Gasperini farà il 90% delle partite”

In un’intervista rilasciata a Il Tempo , il professore ha smentito i pregiudizi legati ai passati infortuni muscolari e rassicura sulle perfette condizioni fisiche del fuoriclasse dopo l’intervento. Secondo, con una preparazione personalizzata e mirata alla prevenzione, la “Joya” si prepara a vivere una carriera longeva, ricalcando le orme di un’altra leggenda seguita dallo stesso professore:

Riguardo ai dubbi sulla tenuta fisica del giocatore dopo una stagione travagliata e sulle reali possibilità di vederlo ancora performare al massimo delle sue potenzialità, il professore è molto chiaro:

«Secondo me ci sono un po’ di pregiudizi legati alla sua capacità di essere competitivo per l’intero campionato. Conoscendo bene la fisiologia umana credo che Dybala sia un fuoriclasse assoluto. In passato le sue problematiche sono state prevalentemente legate a lesioni muscolari o sovraccarichi funzionali, non è un problema che ha riguardato la tenuta o la supposta fragilità del calciatore. Per lui va valutata una programmazione in modo differenziato che prevenga questi problemi, quindi non è affatto un calciatore da metà campionato come lo hanno descritto negli ultimi anni. Ma con una competenza legata soprattutto alla preparazione e con un allenamento personalizzato può essere gestito, perché è meglio prevenire che curare. Avendo queste attenzioni può avere una tenuta totale e può giocare ad alti livelli fino a 40 anni».

Soffermandosi poi sul completo recupero clinico e sull’impatto dell’intervento al ginocchio da lui stesso effettuato, Mariani rassicura totalmente sulle condizioni dell’argentino:

«La rottura del menisco esterno di cui mi sono occupato è un incidente che un calciatore professionista ha normalmente nel corso della sua carriera, un episodio a sé stante. Dopo l’intervento al ginocchio ha recuperato al cento per cento e lo ha dimostrato ampiamente nel finale di stagione».

Sull’opportunità per il club giallorosso di procedere con il prolungamento del contratto, l’esperto non ha alcun dubbio, tracciando anche un suggestivo parallelo storico:

«Io lo terrei fino a 40 anni, se fossi il presidente. Se ben gestito può fare benissimo ancora per diversi anni. Io ho operato sei volte Totti e grazie alla competenza di Vito Scala il capitano ha giocato fino a 40 anni e se non lo avessero obbligato a smettere sarebbe andato ancora avanti».

Infine, sulle prospettive di impiego futuro e sulla garanzia di un rendimento elevato con l’avanzare dell’età e un’eventuale nuova guida tecnica, il chirurgo si mostra estremamente fiducioso:

«Un fuoriclasse di questo livello gestito da Gasperini, affiancato sicuramente dal suo nuovo staff di preparatori e medici, sono certo che farà il 90% delle partite».