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Trigoria, Koné torna in gruppo: assente Vaz: il motivo

Redazione
Pubblicato 36 minuti fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, Koné torna in gruppo: assente Vaz: il motivo

Oggi la squadra ha svolto a Trigoria un allenamento pomeridiano in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Gli uomini di Gasperini sono scesi in campo a Trigoria, per preparare la sfida contro i Viola in programma il prossimo lunedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico. La Roma si prepara ad approcciare la delicata sfida contro i toscani con quasi tutti i giocatori a disposizione, visti i vari recuperi nelle scorse settimane.

Koné torna in gruppo. Niente allenamento per Vaz

Su tutti il ritorno più importante è quello del centrocampista francese Manu Koné, che quest’oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta alla convocazione contro la Fiorentina dopo il lungo stop. Ancora a parte Pellegrini e Dovbyk, che continuano a lavorare per riprendersi dall’infortunio e tornare disponibili forse proprio per le ultimissime gare, con la speranza di strappare una convocazione per il derby in programma il 17 maggio. 

Per L’attaccante francese Robinio Vaz invece, quest’oggi non ha svolto la seduta di allenamento, ma la sua assenza non sembra dovuta a qualche infortunio. Infatti al classe 2007 è stato autorizzato un permesso per la sua assenza e tornerà ad allenarsi regolarmente nella seduta di domani .

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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