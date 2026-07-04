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Calciomercato Roma, aria d’addio per il giovane Nardin: due club svizzeri sul difensore giallorosso

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, aria d’addio per il giovane Nardin: due club svizzeri sul difensore giallorosso

La Roma nonostante abbia deciso, per ora, di non privarsi di alcun pezzo pregiato, potrebbe comunque continuare a monetizzare grazie ai suoi giovani.

Dopo l’ufficialità di Romano al Cagliari e l’aria di addio per Mannini e Cherubini, anche Federico Nardin potrebbe lasciare la Roma Primavera.

Due club svizzeri sul giovane difensore

Il classe 2007 appena uscito dalla Primavera, secondo Tuttomercatoweb.com, è finito nel mirino di Lucerna e Sion. In Svizzera Nardin, che ha rinnovato a gennaio il contratto con la Roma fino al 2028, potrebbe cominciare il suo percorso nei professionisti dopo una stagione da 34 presenze complessive, che gli è valsa la convocazione con l’Italia per gli Europei Under19 che si stanno disputando in questi giorni in Galles.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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