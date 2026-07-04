La Roma nonostante abbia deciso, per ora, di non privarsi di alcun pezzo pregiato, potrebbe comunque continuare a monetizzare grazie ai suoi giovani.
Dopo l’ufficialità di Romano al Cagliari e l’aria di addio per Mannini e Cherubini, anche Federico Nardin potrebbe lasciare la Roma Primavera.
Due club svizzeri sul giovane difensore
Il classe 2007 appena uscito dalla Primavera,
secondo Tuttomercatoweb.com
, è finito nel mirino di Lucerna
e Sion.
In Svizzera
Nardin, che ha rinnovato a gennaio il contratto con la Roma fino al 2028,
potrebbe cominciare il suo percorso nei professionisti dopo una stagione da 34 presenze complessive
, che gli è valsa la convocazione con l’Italia
per gli Europei Under19
che si stanno disputando in questi giorni in Galles.