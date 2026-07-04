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Greenwood nel mirino della Roma: la concorrenza dell’Atletico accelera la trattativa

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 minuti fa il 04/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Greenwood nel mirino della Roma: la concorrenza dell’Atletico accelera la trattativa

I giallorossi preparano l’offerta, ma la corsa all’esterno inglese potrebbe entrare presto nel vivo

Il nome di Mason Greenwood continua a occupare un posto di primo piano nelle strategie di mercato della Roma. L’esterno offensivo del Marsiglia resta uno dei profili individuati per rinforzare la squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini, anche se, al momento, il club capitolino non ha ancora inoltrato una proposta ufficiale alla società francese.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’offerta è ancora in fase di valutazione da parte della proprietà Friedkin e potrebbe essere presentata nei prossimi giorni. I tempi, però, saranno fondamentali: ritardare ulteriormente potrebbe consentire all’Atletico Madrid o a un’altra grande squadra europea di inserirsi con decisione nella corsa al calciatore.

Al momento, tuttavia, anche il club spagnolo non avrebbe ancora avviato una trattativa concreta con il Marsiglia. I Colchoneros sarebbero infatti intenzionati a completare prima almeno una cessione, così da reperire le risorse economiche necessarie per finanziare l’eventuale operazione.
Nel frattempo, Alfredo Pedullà sottolinea come il direttore sportivo Ricky Massara sia determinato a portare avanti il tentativo fino alla fine, con l’obiettivo di soddisfare una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso considera Greenwood uno dei rinforzi prioritari per il proprio progetto tecnico e continua a spingere per il suo arrivo nella Capitale. Secondo quanto riportato dal giornalista, la valutazione del cartellino dell’attaccante inglese sarebbe inferiore ai 50 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere la trattativa più accessibile.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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