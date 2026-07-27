La Roma continua a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi da inserire nella propria rosa.

Dopo Castro, la Roma continua a lavorare, soprattutto per l’attacco. L’esterno è da tempo una delle priorità di Gianpiero Gasperini, e D’Amico sta continuando a sondare diversi profili, soprattutto di stampo internazionale da regalare al tecnico torinese. Sulla lista i nomi sono tanti, tra cui anche quello Ibrahim Mbaye. L’attaccante classe 2008 piace all’allenatore giallorosso: lo ritiene un profilo perfetto sia per il presente, ma soprattutto per il futuro. Tuttavia, la trattativa potrebbe rivelarsi fin da subito più che complicata

Non solo la Roma: anche City e Liverpool sul talento senegalese

Secondo quanto riportato dal portale ingleseanche ilsarebbero alla ricerca di un rinforzo per quella zona del campo, e starebbero seguendo con attenzione la situazione legata proprio al senegalese. Inoltre, l’attaccante era stato proposto all’ma ha rifiutato la destinazione. In attesa di eventuali sviluppi, larimane sullo sfondo, totalmente consapevole che la richiesta che fa il PSG per il suo giocatore si aggira attorno aidi euro.continuerà a studiare la mossa giusta per arrivare all’attaccante.