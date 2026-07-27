Il mercato della Roma inizia a muoversi in entrata. Tra le questioni da trattare, però, rimane il rinnovo di Lorenzo Pellegrini

Tra le caselle da spuntare nel taccuino di Tony D’Amico c’è quella del rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorossa è dal 30 giugno svincolato, non ha ancora preso parte al ritiro estivo, eppure continua a mettere la Roma al primo posto. Sia il giocatore che Gianpiero Gasperini sono sicuri che questo rapporto continuerà. Ancora per molto tempo. Il tecnico torinese considera Pellegrini uno dei giocatori chiave, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Ora la palla passa alla dirigenza.

Obiettivo Galles

Come riporta il quotidianodovrebbe firmare un contratto che lo legherebbe allaper altri due anni, con opzione per il terzo, aL’italiano vorrebbe firmare il suo contratto prima della partenza per il, così da essere a disposizione per la seconda parte della pre-season.