ULTIM'ORA
Florenzi promuove la Roma di Gasperini: “Da tifoso sono fortunato, l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro” Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi Stadio Roma, il Commissario Sessa: “Siamo confidenti e prettamente ottimisti. Troveremo il giusto equilibrio con tutti”. Calciomercato Roma, anche Manchester City e Liverpool in corsa per Mbaye Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo Calciomercato, Roma e Bologna al lavoro per chiudere l’affare Dovbyk
CALCIOMERCATO

Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo

Dienabou Balde
Pubblicato 5 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo

Il mercato della Roma inizia a muoversi in entrata. Tra le questioni da trattare, però, rimane il rinnovo di Lorenzo Pellegrini

Tra le caselle da spuntare nel taccuino di Tony D’Amico c’è quella del rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorossa è dal 30 giugno svincolato, non ha ancora preso parte al ritiro estivo, eppure continua a mettere la Roma al primo posto. Sia il giocatore che Gianpiero Gasperini sono sicuri che questo rapporto continuerà. Ancora per molto tempo. Il tecnico torinese considera Pellegrini uno dei giocatori chiave, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Ora la palla passa alla dirigenza.

Obiettivo Galles

Come riporta il quotidiano Il Tempo, Pellegrini dovrebbe firmare un contratto che lo legherebbe alla Roma per altri due anni, con opzione per il terzo, a 2,5 milioni più bonus. L’italiano vorrebbe firmare il suo contratto prima della partenza per il Galles, così da essere a disposizione per la seconda parte della pre-season.

#asroma #Gasperini #Mercato #pellegrini

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

47 articoli

ARTICOLI CORRELATI