Il mercato della Roma inizia a muoversi in entrata. Tra le questioni da trattare, però, rimane il rinnovo di Lorenzo Pellegrini
Tra le caselle da spuntare nel taccuino di Tony D’Amico c’è quella del rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorossa è dal 30 giugno svincolato, non ha ancora preso parte al ritiro estivo, eppure continua a mettere la Roma al primo posto. Sia il giocatore che Gianpiero Gasperini sono sicuri che questo rapporto continuerà. Ancora per molto tempo. Il tecnico torinese considera Pellegrini uno dei giocatori chiave, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Ora la palla passa alla dirigenza.