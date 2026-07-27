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Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia

Dienabou Balde
Pubblicato 4 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia

Rinforzare l’attacco resta uno degli obiettivi principali della Roma. La società continua ad insistere per Antonio Nusa.

Dopo aver trovato il vice-Malen, che sarà Santiago Castro, la Roma ora è alla ricerca dell’esterno d’attacco. Dopo Summerville, la dirigenza capitolina è piombata forte su Nusa, ma l’affare si è rivelato complicato sin dall’inizio. Il Lipsia valuta il suo attaccante circa 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla società giallorossa, che però non ha intenzione di mollare la presa.

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, la società capitolina sta ancora continuando a contattare la società tedesca per cercare di portare l’attaccante nella Capitale. Lo stesso calciatore avrebbe aperto ad un possibile trasferimento, ma l’ultima parola spetterà alla dirigenza biancorossa. Inoltre, fa sapere il giornalista Lorenzo Canicchio, quest’oggi dovrebbe arrivare la risposta definitiva del Lipsia. Resta viva, dunque, la speranza di vedere Antonio Nusa indossare la maglia giallorossa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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