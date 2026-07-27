Rinforzare l’attacco resta uno degli obiettivi principali della Roma. La società continua ad insistere per Antonio Nusa.

Dopo aver trovato il vice-Malen, che sarà Santiago Castro, la Roma ora è alla ricerca dell’esterno d’attacco. Dopo Summerville, la dirigenza capitolina è piombata forte su Nusa, ma l’affare si è rivelato complicato sin dall’inizio. Il Lipsia valuta il suo attaccante circa 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla società giallorossa, che però non ha intenzione di mollare la presa.