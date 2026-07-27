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Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda

Dienabou Balde
Pubblicato 3 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda

Nel mercato della Roma potrebbe muoversi qualcosa anche in uscita. A salutare potrebbe essere Salah-Eddine.

Dopo aver concluso la sua esperienza in prestito al PSV, Salah-Eddine ha fatto ritorno nella Capitale, dove, però, non ha trovato spazio. Il difensore non rientra nei piani di Gasperini, motivo per cui non ha preso parte al ritiro estivo, ed è pronto a salutare i giallorossi.

Secondo quanto riportato dal portale Africafoot, il marocchino avrebbe aperto alla possibilità di far ritorno in Olanda, in Eredivisie. Un campionato che lui stesso conosce bene, nonostante da un paio di giorni ci sia un particolare interesse del Betis. Diversi club olandesi starebbero seguendo con attenzione il profilo del giocatore: al momento non è stata presentata ancora un’offerta ufficiale, ma le negoziazioni procedono in maniera positiva.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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