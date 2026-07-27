Nel mercato della Roma potrebbe muoversi qualcosa anche in uscita. A salutare potrebbe essere Salah-Eddine.

Dopo aver concluso la sua esperienza in prestito al PSV, Salah-Eddine ha fatto ritorno nella Capitale, dove, però, non ha trovato spazio. Il difensore non rientra nei piani di Gasperini, motivo per cui non ha preso parte al ritiro estivo, ed è pronto a salutare i giallorossi.