Dopo Castro, il mercato di Roma e Bologna continua ad intrecciarsi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante ucraino avrebbe dato il via libera al trasferimento in rossoblù. Dopo ore di riflessione, il giocatore ha deciso di sposare il progetto di Domenico Tedesco e salutare la Roma dopo quasi due anni. Il giocatore svolgerà le consuete visite mediche nella giornata di martedì, dopodichè firmerà un contratto che lo legherà al Bologna in prestito fino al giugno del 2027.

Si conclude, dunque, almeno per ora, l’avventura dicon la maglia della. L’ucraino era arrivato nell’estate del 2024 dalper circa. In totale, con la maglia della, l’attaccante ha collezionatoe messo a segno