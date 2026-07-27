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Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo

Dienabou Balde
Pubblicato 4 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo

Dopo Castro, il mercato di Roma e Bologna continua ad intrecciarsi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante ucraino avrebbe dato il via libera al trasferimento in rossoblù.  Dopo ore di riflessione, il giocatore ha deciso di sposare il progetto di Domenico Tedesco e salutare la Roma dopo quasi due anni. Il giocatore svolgerà le consuete visite mediche nella giornata di martedì, dopodichè firmerà un contratto che lo legherà al Bologna in prestito fino al giugno del 2027.

Si conclude, dunque, almeno per ora, l’avventura di Dovbyk con la maglia della Roma. L’ucraino era arrivato nell’estate del 2024 dal Girona per circa 30.5 milioni di euro. In totale, con la maglia della Roma, l’attaccante ha collezionato 62 presenze ufficiali e messo a segno 20 reti.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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