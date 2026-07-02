Per Dybala firma vicina fino al 2027

Vicino il rinnovo di Dybala a circa 3 milioni più bonus, poi dovrebbe toccare a Celik. Presto anche l’incontro con Pellegrini.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Luglio sarà il mese dei rinnovi e l’attesa per quello di Dybala sta per finire. Paulo è a un passo dalla firma, la Roma si è avvicinata alle richieste del giocatore (3 milioni più bonus) ma il prolungamento sarà solamente di un anno e non un biennale. Possibile, invece, l’aggiunta dell’opzione per un’altra stagione in base ai risultati sportivi. La Joya ieri ha respinto l’ennesimo tentativo del Boca Juniors comunicando di voler restare nella Capitale.

Gli altri oltre Dybala

A un passo dalla firma anchecon il quale lasta discutendo gli ultimi dettagli, mentre nei prossimi giorni è atteso l’incontro col procuratore di. Lorenzo ha voglia di rimanere.