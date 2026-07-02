Assist dall’Uefa, la partita di Dan Friedkin

La proroga della scadenza per le plusvalenze a fine luglio darà una grossa mano alla Roma. Friedkin sceglierà come agire con l’Uefa.

Corriere dello Sport (G.Marota) – A Nyon devono essersi messi la famosa mano sulla coscienza. Con il Mondiale infilato all’alba di una finestra di mercato già di suo complessa a causa dei pochi soldi che girano, cedere e generare un valore economico è diventato per molti club sotto osservazione un’impresa simile a scalare l’Everest a mani nude. Così, alla luce delle tante sollecitazioni arrivate dalle società, la “possibilità” di una proroga di un mese dei tempi per effettuare le plusvalenze è diventata concreta.

Nel caso specifico della, queste perdite vanno contenute entro la cifra di 60 milioni nel triennio sotto osservazione, quindi relativo alle stagioni 2023-24, 2024-25 e 2025-26. I bilanci degli ultimi due anni (2024 e 2025) evidenziano un miglioramento reale ma con un andamento a rilento: le perdite sono state di 81,4 milioni nel 2023/24 e di 53,8 nel 2024/25. La riduzione di 28 milioni dimostra che il taglio dei costi sta funzionando e questa sarà anche la linea deinel momento in cui la commissione deputata a controllare i conti tirerà le somme del percorso, giudicandolo virtuoso o negativo. Gli sforzi, anche quando non vengono raggiunti gli obiettivi, sono sempre premiati. I due bilanci dovrebbero stimare circa 44 e 15 milioni di perdite, per un totale di 59 milioni nel biennio.

E le plusvalenze? Chiudendo l’esercizio con un rosso tra i 25 e i 30 milioni, gli aggiustamenti tecnici delle formule Uefa porterebbero il risultato 2026 sostanzialmente a zero. Certo è che per centrare l’obiettivo di sostenibilità sarebbe servita almeno una cessione top entro il 30 giugno, che però non è arrivata. Tutti i big, seguendo la linea di Gasp, sono rimasti a Trigoria. Ma, come detto, la Roma dovrebbe avere un altro mese (scadenza fine luglio) per limare eventualmente la parte relativa alle perdite nella documentazione che a ottobre dovrà presentare al massimo organismo del calcio europeo. La peggiore delle ipotesi, se neppure a luglio arriveranno plusvalenze sostanziose, sarà quella della sanzione. Che si articolerà in due direzioni: una multa salata da un lato, la limitazione delle liste nel 2027-28 con la possibilità di inserire 22 calciatori anziché 25 dall’altra.