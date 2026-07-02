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Roma, sprint per Greenwood

Lorenza Suriano
Pubblicato 3 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, sprint per Greenwood

La Roma continua a lavorare per Greenwood. L’arrivo di Ed Shipley, emissario dei Friedkin, può accelerare le operazioni.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma può finalmente spingere sull’acceleratore e trasformare settimane di contatti, telefonate e strategie in un affondo concreto. A Trigoria è il momento delle decisioni: il mercato entra nel vivo e il primo nome sulla lista resta sempre uno, Mason Greenwood. Le ultime quarantotto ore sono state scandite da un fitto giro di summit, incontri al Fulvio Bernardini e videocall continue. Al tavolo delle strategie si sono ritrovati D’Amico da Trigoria, poi collegati Gasperini Ryan Friedkin, chiamati a definire ogni dettaglio dell’operazione che il club considera la priorità assoluta.

D’Amico è pienamente operativo. Tra telefonate con agenti, intermediari e continui confronti con Gasp e Ryan, il nuovo responsabile dell’area tecnica sta costruendo il piano per arrivare all’attaccante inglese. Un lavoro quotidiano, intenso, che non riguarda soltanto Greenwood ma anche le altre operazioni e i rinnovi di contratto. A confermare la volontà di accelerare è arrivato anche un altro segnale importante: nelle scorse ore ha raggiunto Trigoria l’emissario di fiducia dei Friedkin. Una figura chiamata a gestire passo dopo passo le situazioni interne, seguendo chiaramente sia il dossier Greenwood sia le altre operazioni che caratterizzeranno questa fase del mercato romanista.

A che punto è l’affare Greenwood

La sensazione è che la partita sia arrivata a metà percorso. Il cinquanta per cento del lavoro, infatti, è già stato completato e riguarda il sì del calciatore. La Roma ha incassato da tempo il sì di Greenwood e ha già raggiunto un’intesa economica con l’attaccante sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con un ingaggio destinato a crescere negli anni successivi.

Ora resta da superare l’ultimo ostacolo, quello più pesante: il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più altri 5 di bonus, mentre la Roma lavora per abbassare il costo complessivo dell’operazione. L’idea è presentare un’offerta da 45 milioni con pagamenti dilazionati, bonus facilmente raggiungibili distribuiti su più stagioni e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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