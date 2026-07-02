Dybala e Celik rinnovo a un passo. Via alla trattativa per Pellegrini

Sprint per i prolungamenti di Dybala e Celik. Con Pellegrini ancora nessun incontro ma la volontà reciproca è di proseguire.

La Repubblica (N.Maurelli) – C’è una Roma in sospeso (ancora per poco). È quella di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Zeki Celik. I loro contratti sono scaduti il 30 giugno. Significa che, almeno formalmente, non sono più tesserati giallorossi. I loro rinnovi – da tempo in cantiere – saranno firmati nei primi giorni di luglio. Ma se il prolungamento di Celik e Dybala è cosa fatta, per Pellegrini bisogna aspettare ancora un po’. Tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa, al momento, non c’è mai stato un vero incontro formale.

Pellegrini, la Roma si sente in posizione di forza

La visita a Trigoria della scorsa settimana era legata al recupero di alcuni oggetti personali, in ogni caso ha avuto modo di confrontarsi con il nuovo direttore sportivodavanti a un caffè. canto suo, il club è sicuro di proseguire insieme il cammino. Il club sente di essere in una posizione di forza. L’attesa delle ultime settimane non ha fatto altro che rafforzare questa sensazione: il rinnovo ci sarà, ma alle condizioni della. Almeno questo è il sentimento della società, che però ancora deve avviare una trattativa vera e propria con l’agente del giocatore. Che non ha mai cambiato idea: vuole restare.

La base per intavolare un dialogo, in ogni caso, è dimezzare il vecchio stipendio: Pellegrini avrà un ingaggio da circa 3 milioni di euro per i prossimi tre anni. Cifre simili a quelle di Celik, pronto a firmare nei prossimi giorni il suo triennale. Durata diversa per il contratto di Dybala, che nelle ultime ore – l’agente Carlos Novel è atteso a Roma – si è avvicinato in modo decisivo al rinnovo. Per l’argentino è pronto un biennale da tre milioni più bonus a stagione. A Paulo sarà poi garantito un ruolo chiave nella celebrazione del centenario del club.