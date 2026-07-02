ULTIM'ORA
Italia, Conte sempre più vicino: prende forma il ritorno sulla panchina azzurra Roma Primavera, svincolati Scacchi e Mirra Dybala, per il rinnovo manca solo l’ultimo ok Calciomercato Roma, piace Tresoldi Roma, sprint per Greenwood Per Dybala firma vicina fino al 2027 Assist dall’Uefa, la partita di Dan Friedkin Roma-Greenwood, avanti tutta. Nuovi contatti per chiudere in fretta Dybala e Celik rinnovo a un passo. Via alla trattativa per Pellegrini Piano Gasperini per la Roma
NEWS

Dybala e Celik rinnovo a un passo. Via alla trattativa per Pellegrini

Lorenza Suriano
Pubblicato 4 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dybala e Celik rinnovo a un passo. Via alla trattativa per Pellegrini

Sprint per i prolungamenti di Dybala e Celik. Con Pellegrini ancora nessun incontro ma la volontà reciproca è di proseguire.

La Repubblica (N.Maurelli) – C’è una Roma in sospeso (ancora per poco). È quella di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Zeki Celik. I loro contratti sono scaduti il 30 giugno. Significa che, almeno formalmente, non sono più tesserati giallorossi. I loro rinnovi – da tempo in cantiere – saranno firmati nei primi giorni di luglio. Ma se il prolungamento di Celik Dybala è cosa fatta, per Pellegrini bisogna aspettare ancora un po’. Tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa, al momento, non c’è mai stato un vero incontro formale.

Pellegrini, la Roma si sente in posizione di forza

La visita a Trigoria della scorsa settimana era legata al recupero di alcuni oggetti personali, in ogni caso ha avuto modo di confrontarsi con il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico davanti a un caffè. canto suo, il club è sicuro di proseguire insieme il cammino. Il club sente di essere in una posizione di forza. L’attesa delle ultime settimane non ha fatto altro che rafforzare questa sensazione: il rinnovo ci sarà, ma alle condizioni della Roma. Almeno questo è il sentimento della società, che però ancora deve avviare una trattativa vera e propria con l’agente del giocatore. Che non ha mai cambiato idea: vuole restare.

La base per intavolare un dialogo, in ogni caso, è dimezzare il vecchio stipendio: Pellegrini avrà un ingaggio da circa 3 milioni di euro per i prossimi tre anni. Cifre simili a quelle di Celik, pronto a firmare nei prossimi giorni il suo triennale. Durata diversa per il contratto di Dybala, che nelle ultime ore – l’agente Carlos Novel è atteso a Roma – si è avvicinato in modo decisivo al rinnovo. Per l’argentino è pronto un biennale da tre milioni più bonus a stagione. A Paulo sarà poi garantito un ruolo chiave nella celebrazione del centenario del club.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

11 articoli

ARTICOLI CORRELATI