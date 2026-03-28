Ndicka protagonista con la Costa d’Avorio: titolare nell’amichevole contro la Corea del Sud

Non ci sono soltanto gli impegni dell’Italia nelle qualificazioni mondiali: anche i giocatori della Roma continuano a essere coinvolti con le rispettive nazionali, tra test amichevoli e partite internazionali. Se il confronto tra Brasile e Francia ha portato conseguenze negative con lo stop per infortunio di Wesley, il Marocco può sorridere grazie al gol messo a segno da El Aynaoui.

In questa giornata è stato il turno di Evan Ndicka, presenza costante sia in maglia giallorossa sia con la Costa d’Avorio. Il difensore è stato infatti schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Faé nell’amichevole disputata contro la Corea del Sud.