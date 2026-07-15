Roma, Nusa si allontana: Arsenal e Liverpool irrompono, la concorrenza fa paura

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno offensivo da consegnare a Gian Piero Gasperini, ma una delle piste seguite dai giallorossi rischia di complicarsi.
Un interesse che si complica
La Roma prosegue il lavoro sul mercato per rinforzare il reparto offensivo dopo il tramonto definitivo della pista che portava a Mason Greenwood. Tra i profili monitorati dalla dirigenza giallorossa c’è anche Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, considerato uno degli esterni più promettenti del panorama europeo. Nelle ultime ore, però, la strada che porta al classe 2005 si sarebbe fatta decisamente più in salita.
La fonte e la concorrenzaSecondo quanto riportato da TeamTalk, sulle tracce di Nusa ci sarebbero anche Arsenal e Liverpool. I Reds starebbero valutando il norvegese come possibile erede di Mohamed Salah, mentre i Gunners sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da circa 40 milioni di euro. Una cifra che, tuttavia, non soddisferebbe il Lipsia.
Roma costretta a valutare alternative
Il club tedesco, infatti, continua a chiedere una valutazione vicina ai 60 milioni di euro, una richiesta che rende l’operazione particolarmente complicata non solo per la Roma, ma anche per le stesse inglesi. Tra costi elevati e una concorrenza di altissimo livello, i giallorossi potrebbero quindi decidere di spostare le proprie attenzioni su altri obiettivi per regalare a Gasperini il rinforzo offensivo richiesto.