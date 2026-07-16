Roma, sprint totale per Summerville: pronti 45 milioni e si attende il sì dell’olandese

La Roma ha scelto il suo obiettivo principale per l’attacco. Dopo aver abbandonato alcune piste più complicate, il club giallorosso sta accelerando per Crysencio Summerville.

Gasperini ha scelto lui

La Roma continua a lavorare con grande intensità per portare nella Capitale Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham è diventato la prima scelta del tecnico giallorosso e la società vuole provare ad accontentare le richieste dell’allenatore. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti con gli agenti del giocatore, con la dirigenza capitolina intenzionata a ottenere il via libera definitivo per proseguire la trattativa.

La trattativa

Il nodo resta lo stipendio

Secondo quanto riportato da, lasarebbe pronta a investire circadi euro per assicurarsi il classe 2001. La cifra corrisponde alla clausola rescissoria presente nell’accordo tra, destinata a scadere nei prossimi giorni. Gli agenti del calciatore sono stati in Italia per incontrare il club giallorosso, che avrebbe presentato un’offerta importante anche sul fronte dell’ingaggio.

La volontà di Summerville sarebbe quella di trasferirsi nella Capitale, ma resta da definire l’intesa economica. La Roma non vorrebbe superare il tetto salariale fissato a circa 4,5 milioni di euro a stagione e punta a chiudere l’accordo prima dell’inserimento di altre squadre. Sul giocatore resta l’interesse dell’Aston Villa e del Manchester United, anche se la pista inglese appare più complicata per la situazione legata al reparto offensivo dei Red Devils.

Ultimatum e alternativa

La dirigenza giallorossa avrebbe fissato una sorta di deadline: si continuerà a spingere per Summerville fino al 22 luglio, poi verranno valutate eventuali alternative. In caso di mancata fumata bianca, il nome in cima alla lista resta quello di Alejandro Garnacho. Intanto, una decisione definitiva dell’olandese potrebbe arrivare già nelle prossime ore dopo il confronto con il suo entourage.