Roma, avanti senza sosta: terzo giorno di lavoro a Trigoria, Gasperini alza i ritmi

La preparazione estiva della Roma entra sempre più nel vivo. I giallorossi continuano a lavorare al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

La preparazione continua

Prosegue senza soste il ritiro della Roma a Trigoria. Dopo il raduno e le prime sedute di lavoro, i giallorossi sono tornati in campo per il terzo giorno consecutivo di allenamenti, dando continuità al programma di preparazione studiato dallo staff tecnico di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo è mettere benzina nelle gambe e assimilare fin da subito i principi di gioco del nuovo allenatore.

Terza seduta a Trigoria

Verso la nuova stagione

La squadra si è ritrovata altra sorrisi, concentrazione e grande intensità. Il gruppo ha alternato lavoro atletico ed esercitazioni sul campo, conche continua a osservare attentamente i propri giocatori in vista delle prime amichevoli estive e dei prossimi impegni della preparazione.

L’atmosfera a Trigoria resta positiva e il lavoro procede secondo i piani. In attesa di nuovi rinforzi dal mercato, il tecnico sta iniziando a costruire le basi della Roma che affronterà la stagione 2026/27, con l’obiettivo di arrivare pronta ai primi appuntamenti ufficiali.