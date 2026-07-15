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Roma, avanti senza sosta: terzo giorno di lavoro a Trigoria, Gasperini alza i ritmi

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 15/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, avanti senza sosta: terzo giorno di lavoro a Trigoria, Gasperini alza i ritmi

La preparazione estiva della Roma entra sempre più nel vivo. I giallorossi continuano a lavorare al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

La preparazione continua

Prosegue senza soste il ritiro della Roma a Trigoria. Dopo il raduno e le prime sedute di lavoro, i giallorossi sono tornati in campo per il terzo giorno consecutivo di allenamenti, dando continuità al programma di preparazione studiato dallo staff tecnico di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo è mettere benzina nelle gambe e assimilare fin da subito i principi di gioco del nuovo allenatore.

Terza seduta a Trigoria

La squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini tra sorrisi, concentrazione e grande intensità. Il gruppo ha alternato lavoro atletico ed esercitazioni sul campo, con Gasperini che continua a osservare attentamente i propri giocatori in vista delle prime amichevoli estive e dei prossimi impegni della preparazione.

Verso la nuova stagione

L’atmosfera a Trigoria resta positiva e il lavoro procede secondo i piani. In attesa di nuovi rinforzi dal mercato, il tecnico sta iniziando a costruire le basi della Roma che affronterà la stagione 2026/27, con l’obiettivo di arrivare pronta ai primi appuntamenti ufficiali.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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