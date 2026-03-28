Celik verso l’addio: niente rinnovo e interesse delle big europee

La Roma ha tentato fino all’ultimo di trattenere Celik, mettendo sul tavolo un accordo triennale da circa 2,8 milioni a stagione. Una proposta significativa, soprattutto considerando la linea societaria orientata al controllo dei costi. Nonostante ciò, il terzino turco ha deciso di non accettare: con i suoi 29 anni ormai vicini, preferisce intraprendere una nuova esperienza e arrivare a scegliere liberamente la prossima squadra da svincolato. Una decisione che apre inevitabilmente un vuoto sulla fascia destra per i giallorossi in vista dell’estate.

Il profilo di Celik ha subito attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. La Juventus sembra al momento la più avanti, pronta a garantirgli condizioni economiche adeguate. Anche l’Inter osserva con interesse, alla ricerca di un esterno destro affidabile e versatile. In Inghilterra, invece, il Liverpool segue gli sviluppi senza ancora affondare il colpo, restando comunque alla finestra .La possibile partenza del turco non dovrebbe portare all’acquisto di un sostituto diretto. L’idea della Roma sarebbe quella di adattare soluzioni già presenti in rosa: Wesley potrebbe tornare a occupare stabilmente la corsia destra, mentre per la fascia opposta il nome caldo resta quello di Carlos Augusto. Nel frattempo, Gasperini sembra aver trovato una valida alternativa interna in Rensch, che nelle ultime apparizioni ha dato segnali incoraggianti.