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Roma, sirene inglesi per Koné: il Manchester United accelera, ma ancora nessuna offerta ai giallorossi

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 15/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, sirene inglesi per Koné: il Manchester United accelera, ma ancora nessuna offerta ai giallorossi

La Roma rischia di dover fare i conti con il mercato in uscita. Dopo una stagione da protagonista in giallorosso, Manu Koné ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Lo United punta il francese

Il Manchester United ha messo nel mirino Manu Koné per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Red Devils avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del centrocampista francese, considerato uno dei profili prioritari per aumentare fisicità, intensità e qualità nella mediana.

Contatti avviati, nessuna offerta

La pista inglese si è rafforzata dopo il rallentamento nella trattativa per Éderson. Il nuovo CEO dello United, Omar Berrada, può contare su ottimi rapporti con gli agenti di Koné e avrebbe quindi sondato la disponibilità del giocatore. Al momento, però, non sarebbe ancora arrivata alcuna proposta ufficiale alla Roma, che resta in attesa di eventuali sviluppi.

La Roma osserva il mercato

Il club inglese è alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche precise: corsa, fisicità e capacità di recuperare palloni. Dopo aver visto sfumare la possibilità di arrivare a Camavinga, destinato a rimanere al Real Madrid, il nome di Koné è diventato sempre più caldo per la dirigenza dei Red Devils. I giallorossi monitorano la situazione, consapevoli che un’offerta importante potrebbe cambiare gli scenari del mercato estivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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