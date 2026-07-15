Argentina, notte da leggenda: rimonta l’Inghilterra e vola in finale contro la Spagna

Una semifinale da storia del calcio regala un nuovo capitolo alla rivalità più accesa del panorama mondiale.

La rimonta dell’Albiceleste

L’Argentina è in finale al Mondiale 2026. La squadra di Lionel Scaloni ha battuto l’Inghilterra per 2-1 al termine di una partita combattuta, fisica e ricca di tensione, staccando il pass per l’ultimo atto della competizione. Gli inglesi erano riusciti a portarsi avanti grazie ad Anthony Gordon, ma l’Albiceleste ha reagito nel momento decisivo trovando la forza di ribaltare il risultato.

Messi ancora decisivo

Una finale dal sapore storico

A firmare la rimonta sono stati, entrambi su assist di, ancora una volta protagonista nelle sfide che contano. Il fuoriclasse argentino si conferma il simbolo della nazionale campione in carica della, trascinando i suoi verso una finale dal valore enorme. Perarriva invece un’altra eliminazione amara, dopo essere andata vicinissima alla possibilità di giocarsi il titolo.

Domenica 19 luglio alle ore 21 italiane sarà dunque Argentina-Spagna, una sfida tra due nazionali ai vertici del calcio mondiale. La Roja ha conquistato l’ultimo posto disponibile battendo la Francia, confermando qualità e solidità durante tutto il torneo. Gli inglesi, invece, affronteranno proprio la Francia nella finale per il terzo posto sabato 18 luglio alle 23:00.

Una rivalità senza tempo

Argentina-Inghilterra non è mai stata una partita come le altre e anche questa semifinale ha aggiunto un nuovo capitolo a una storia lunga decenni. Il ricordo più iconico resta quello del Mondiale 1986, quando Diego Armando Maradona entrò nella leggenda con la “Mano de Dios” e il “Gol del secolo”. Altri episodi, come l’espulsione di David Beckham nel 1998 dopo il confronto con Diego Simeone, hanno contribuito ad alimentare una rivalità fatta di calcio, emozioni e significati che vanno oltre il campo.