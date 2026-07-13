Roma, adesso El Aynaoui vale oro

Il Mondiale consacra Neil El Aynaoui: il centrocampista rientra alla Roma con una nuova consapevolezza e l’interesse delle big europee.

Il Marocco l’ha messo al centro del progetto, il Mondiale lo ha consacrato. Stando a quanto riportato da Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, Neil El Aynaoui tornerà alla base, presumibilmente prima del ritiro in Galles, da uomo rivalutato dalle prestazioni da top player, dal doppio interesse di Barcellona e Real Madrid e con una valutazione schizzata alle stelle.

El Aynaoui protagonista al Mondiale, ora Gasp punta su Neil

Seguendo le orme del padre Younes, il centrocampista romanista ha sfruttato il doppio passaporto per lasciare definitivamente lae vestire la maglia deie, dopo aver trionfato (a tavolino) in, si è rivelato una delle grandi rivelazioni del. A dirlo sono i numeri.

Nella sua prima stagione alla Roma, che ha investito 23 milioni per strapparlo al Lens (ora ne vale 40), El Aynaoui ha però vissuto un’annata di adattamento. Alti e bassi, la vetrina dell’Europa League, il ruolo di terza scelta dopo Koné e Cristante e poi la discesa, perché Pisilli l’ha scavalcato nelle gerarchie durante il lungo inverno. Ma ci sono stati anche lampi di classe pura.

La trasferta di Bologna in Serie A è rimasta impressa nella mente dei tifosi: una prestazione incredibile, fatta di recuperi, inserimenti e giocate di alto livello (gol e assist), che hanno fatto intravedere un potenziale infinito. Pertanto, il ragazzo che in Francia sembrava quasi un attaccante senza una collocazione tattica definita adesso rappresenta un asset prezioso per la società dei Friedkin, mentre Gasperini vuole trasformarlo nel nuovo Ederson.

All’inizio dell’avventura negli Stati Uniti, il giocatore aveva dichiarato senza giri di parole: “Resto perché sto bene a Roma”. Una frase netta, pronunciata da chi sa di essere nel posto giusto per crescere. Certo, poi il padre ha rivelato che il sogno nel cassetto del figlio è di “indossare un giorno la maglia blaugrana”. Ma questo è gossip o giù di lì. El Aynaoui, infatti, vuole giocarsi le sue chance nella seconda stagione capitolina. Dopo l’anno di rodaggio e l’esplosione con la Nazionale, tocca a lui dimostrare di essere pronto per il grande salto.