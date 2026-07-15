Roma, il Manchester rilancia per Koné: pronta un’offerta da 53 milioni. Giallorossi verso la cessione?

Il Manchester torna con forza su Manu Koné. Il club inglese è pronto a presentare un rilancio da 50 milioni di euro più 3 milioni di bonus per convincere la Roma a lasciar partire il centrocampista francese.

L’offerta ufficiale, che arriverà in forma scritta nelle prossime ore, sarà decisiva. A, infatti, è attesa una valutazione definitiva, ma la sensazione è che il club giallorosso sia orientato ad accettare la proposta o, al massimo, a trattare per ottenere una cifra leggermente più alta.

L’eventuale cessione dicambierebbe inevitabilmente le strategie di mercato della. Oltre agli innesti già previsti sugli esterni e alla ricerca di un vice, il club dovrebbe infatti intervenire anche a centrocampo, andando a prendere un giocatore di qualità per sostituire il francese.

Le prossime ore saranno quindi decisive: il futuro di Koné è sempre più legato al Manchester e una sua partenza potrebbe dare il via a una nuova fase del mercato giallorosso.