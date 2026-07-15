Roma, doppio rinnovo in arrivo: Cristante e Mancini pronti a legarsi ancora ai giallorossi

La Roma continua a lavorare anche sul fronte dei rinnovi per consolidare la base della squadra del presente e del futuro.

Firme ormai imminenti

La dirigenza giallorossa è pronta a chiudere due operazioni considerate importanti per la continuità tecnica della squadra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per Cristante e Mancini manca ormai soltanto l’ultimo passaggio formale, quello delle firme sui nuovi accordi.

Le nuove scadenze dei contratti

La Roma punta sulla continuità

Nel dettaglio,prolungherà il proprio rapporto con lafino al 2028, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme., invece, estenderà il suo contratto fino al 2029, legandosi ulteriormente ai colori giallorossi e rafforzando il proprio ruolo all’interno del gruppo.

I rinnovi dei due senatori rappresentano un segnale chiaro della strategia del club., infatti, sono stati negli ultimi anni punti di riferimento sia in campo sia nello spogliatoio e continueranno a far parte del progetto tecnico dellaanche nelle prossime stagioni, garantendo esperienza, leadership e continuità al nuovo corso giallorosso.