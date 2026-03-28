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Calciomercato Roma, anche il Manchester United su Ndicka: i giallorossi però non fanno sconti

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, anche il Manchester United su Ndicka: i giallorossi però non fanno sconti

La Roma, come ormai è risaputo ha bisogno di vendere e il nome di Ndicka è finito sul taccuino di diverse squadre di Premier League.

Il difensore ivoriano, con Gasperini ha alzato sensibilmente il proprio livello: non solo sul piano difensivo, ma anche su quello offensivo. L’ex Eintracht si è infatti riscoperto goleador, mettendo a segno ben 4 reti in stagione. Numeri che che hanno attirato l’interesse di diversi top club europei. Oltre agli interessi già registrati di Liverpool e Tottenham Hotspur, come riportato dal portale inglese CaughtOffside, anche Manchester United e Chelsea si sarebbero messi sulle tracce del difensore.

Nonostante i diversi interessamenti e la necessità di vendere i giallorossi non fanno sconti e per far partire l’ivoriano ci sarà bisogno di una grande offerta che si aggira sui 35/40 milioni.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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