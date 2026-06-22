Ndicka-Inter, Marotta fa muro: ma il pressing nerazzurro resta vivo

Giuseppe Marotta spegne le voci di mercato su Evan Ndicka, ma l’interesse dell’Inter per il centrale della Roma continua a essere concreto.

La situazione

Il mercato entra inevitabilmente nei corridoi della FIGC. A margine dell’assemblea che ha eletto Giovanni Malagò nuovo presidente federale, Giuseppe Marotta ha preferito mantenere il basso profilo sulle indiscrezioni che riguardano Evan Ndicka. Il presidente dell’Inter ha infatti dribblato le domande sul difensore ivoriano, senza alimentare ulteriormente le voci.

Le parole

Lo scenario

Le dichiarazioni raccolte dalla giornalistasono state nette: “Se ne abbiamo parlato con la Roma? No, no, assolutamente”. In rappresentanza del club giallorosso era presente il, ma l’attenzione dell’assemblea era naturalmente concentrata sulle vicende federali e non sulle questioni di mercato.

Nonostante la smentita di rito, l’Inter segue Ndicka da diversi mesi e aveva intensificato i monitoraggi già al termine dello scorso campionato, quando sembrava possibile una cessione di Bastoni al Barcellona. Cristian Chivu vuole rinforzare il reparto arretrato, anche in vista della probabile partenza di De Vrij. La Roma, dal canto suo, considera l’ex Eintracht Francoforte un elemento imprescindibile, ma la scadenza del 30 giugno e le esigenze di bilancio potrebbero rendere più calde le prossime giornate.