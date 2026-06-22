Malagò prende il pallone: è lui il nuovo presidente della FIGC

Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, la FIGC riparte da Giovanni Malagò. L’ex presidente del CONI è stato eletto con oltre il 68% dei voti.
La svolta
Il calcio italiano volta pagina dopo mesi turbolenti e il nuovo corso della FIGC sarà guidato da Giovanni Malagò. Una scelta attesa, ma comunque significativa, perché arriva all’indomani dell’addio di Gabriele Gravina, maturato dopo l’ennesima delusione della Nazionale nel percorso di qualificazione ai Mondiali. La Federazione punta così su una figura di grande esperienza istituzionale e sportiva per rilanciare il movimento.
Le votazioniSecondo quanto riportato da Sky Sport, Giovanni Malagò è stato eletto presidente della FIGC con 343,084 voti, pari al 68,58% delle preferenze. All’esterno della struttura era presente anche una delegazione di tifosi che ha chiesto “un calcio giusto e popolare”, mentre per la Roma ha partecipato ai lavori il Chief Financial Officer Jason Morrow.
Le prime mosse
Malagò, 67 anni, romano e noto tifoso giallorosso, diventa il 48° presidente nella storia della Federazione. Dopo aver guidato il CONI dal 2013 al 2025 e la Fondazione Milano-Cortina, il nuovo numero uno del calcio italiano dovrà ora sciogliere i primi nodi operativi. In cima all’agenda ci sono la scelta del direttore tecnico e quella del commissario tecnico della Nazionale, con Roberto Mancini che al momento appare in pole position per un clamoroso ritorno in azzurro.