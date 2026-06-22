Roma, spunta Engels: Gasperini lo vuole, ma il Celtic fa muro e la Premier accelera

La Roma continua a muoversi sul mercato e guarda anche al centrocampo. Tra i profili seguiti da Gian Piero Gasperini c’è Arne Engels, talento belga del Celtic.

Le strategie

La Roma si avvicina alla fase più intensa del mercato estivo e a Trigoria proseguono i summit per definire le prossime operazioni. Nella mattinata odierna Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico hanno fatto il punto sulle priorità del club, che oltre a rinforzare l’attacco sta valutando anche possibili interventi in mezzo al campo. Tra i nomi che piacciono da tempo al tecnico c’è quello di Arne Engels, centrocampista del Celtic già seguito ai tempi dell’Atalanta.

Le cifre e la concorrenza

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il classe 2003 belga è finito nel mirino di diversi club europei. Oltre alla Roma, sulle sue tracce ci sarebbero Milan, Napoli, Borussia Dortmund e Lipsia, ma al momento il Crystal Palace appare in vantaggio ed è pronto a presentare una prima offerta. Il Celtic, che a gennaio aveva respinto il Nottingham Forest, continua a valutare il proprio gioiello circa 25 milioni di sterline.

Bisogna accelerare i tempi

Engels è reduce da una stagione da protagonista con la maglia degli scozzesi, chiusa con 7 gol e 8 assist in 46 presenze e culminata con la conquista del campionato. Specialista sui calci piazzati e già protagonista nelle competizioni europee, il belga rappresenta un profilo che intriga Gasperini per qualità tecniche e margini di crescita. La strada, però, è tutt’altro che in discesa: la concorrenza internazionale è forte e la Roma dovrà decidere se affondare il colpo per evitare che la Premier League bruci tutti sul tempo.