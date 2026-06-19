Mondiali 2026, gli USA piegano l’Australia e vedono gli ottavi

Successo pesante per la squadra di Pochettino nella seconda giornata del Gruppo D

Gli Stati Uniti conquistano una vittoria fondamentale nella fase a gironi dei Mondiali 2026 superando l’Australia nella seconda giornata del Gruppo D. Un successo che permette alla formazione guidata da Mauricio Pochettino di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Coppa del Mondo • Girone D

La nazionale statunitense ha confermato l’ottimo momento di forma dopo il netto successo all’esordio contro il Paraguay, imponendo il proprio ritmo e mostrando solidità sia in fase offensiva che difensiva. Determinante anche la prestazione del reparto arretrato, capace di contenere i tentativi di reazione degli australiani. L’assenza di Christian Pulisic, fermato da un problema fisico, non ha impedito agli USA di ottenere tre punti preziosi che rafforzano la loro posizione in vetta al giro